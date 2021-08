Leipzig

Messegeschäft: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen läuft

03.08.2021, 05:26 Uhr | dpa

Das Messegeschäft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen läuft nach dem Ende des Veranstaltungsverbots wieder an. Die Messen in Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg und Halle haben bis Ende des Jahres noch zahlreiche Veranstaltungen in den Terminkalendern stehen. Die Bandbreite reicht von klassischen Publikumsmessen über Tagungen bis hin zu Spezialmärkten und Konzerten, wie eine Umfrage ergab.

Die Durchführung sei aber noch mit vielen Fragezeichen versehen, erklärte Erfurts Messe-Sprecherin Isabell Schöpe. Bei der Genehmigung von Großveranstaltungen müsse immer noch mit Änderungen gerechnet werden. Die Branche hofft, von neuen Veranstaltungsverboten verschont zu bleiben. Für 2022 setzt sie auf eine schrittweise Normalisierung des Messe- und Kongressgeschäfts.