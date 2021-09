3.000 Teilnehmer

Demo mit Linksextremen in Leipzig: Pyros gezündet

18.09.2021, 16:27 Uhr | t-online, dpa

In Leipzig findet eine linke Demonstration statt. Diese sorgt für einen größeren Polizeieinsatz – denn Ausschreitungen konnten nicht ausgeschlossen werden.

Das Kampagnenbündnis "Wir sind alle Linx" hatte bundesweit zur Demo in Leipzig mobilisiert. 3.000 Teilnehmende wurden am Samstag in der Stadt erwartet. Als der Zug sich am Nachmittag in Bewegung setzte, seien Böller und Nebeltöpfe gezündet worden, berichtet "Bild."

Die Polizei begleitete die Demonstration mit einem Großaufgebot. Es waren Beamte aus Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Bundespolizei im Einsatz. Ein Hubschrauber kreiste über der Stadt, mehrere Wasserwerfer standen bereit.

Die Demonstration blieb bis zum Nachmittag weitgehend friedlich. Der Aufmarsch bewegte sich von der Innenstadt in den Leipziger Süden.

Linke Demo in Leipzig: Freilassung von Lina gefordert

Anlass der Demo kurz vor der Bundestagswahl war auch der Prozess gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte aus Leipzig und Berlin. Die Gruppe steht wegen Attacken auf mutmaßliche Rechte vor Gericht. Es wurde die Freilassung von Lina E. gefordert.

Teilnehmende einer linken Demonstration gehen mit Transparenten eine Straße entlang: Die Demo steht in Zusammenhang mit einem Prozess gegen eine mutmaßliche Gewalttätergruppe aus Leipzig. (Quelle: dpa)



Juliane Nagel von der Links-Partei dementierte das jedoch gegenüber "Bild": "Uns geht es ausschließlich um Antifaschismus!", so die 42-Jährige. Die Initiative sei bereits Anfang des Jahres gegründet worden. "Wir sind nicht das Solidaritätsbündnis für Lina E."

Laut sächsischem Verfassungsschutz war mit einem weitgehend friedlichen Verlauf zu rechnen. "Szenetypische Provokationen gegenüber der Polizei" sowie Straftaten Einzelner oder von Kleingruppen seien aber nicht auszuschließen, hieß es im Vorfeld – auch nach der eigentlichen Demo.