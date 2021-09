Leipzig

Polizeidienststelle in Leipzig mit Steinen beworfen

28.09.2021, 12:56 Uhr | dpa

Die Polizeidienststelle in der Wiedebach-Passage im Leipziger Szeneviertel Connewitz ist am Montagabend erneut mit Steinen beworfen worden. Mehrere Scheiben wurden beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach trafen zwar Polizeibeamte schnell am Tatort ein, stellten aber keine Tatverdächtigen fest. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.