Leipzig

Tanzen trotz Corona: Profis treten bei Weltmeisterschaft an

23.10.2021, 02:07 Uhr | dpa

Walzer, Tango oder Rumba: Am Samstag (13.00 Uhr) treten professionelle Tänzerinnen und Tänzer in der Leipziger Messe gegeneinander an. Bei der Weltmeisterschaft der Professionals in Latein- und Showdance werden 2500 Gäste erwartet.

Die Veranstaltung findet unter Corona-Bedingungen statt, Gäste müssen nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind (3G). "Natürlich beschäftigt uns in diesem Jahr die 3G-Zugangskontrolle am meisten. Aber wir sind gut vorbereitet", sagte Oliver Thalheim, der die WM organisiert. Die Veranstalter wollen auch Vorreiter für weitere Tanz-Events sein.

Als Favoriten auf den Titel werden Valentin und Renata Lusin gehandelt, die seit 16 Jahren gemeinsam tanzen und aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" bekannt sind. Bei der WM treffen sie auf einen alten Bekannten: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi ist als Moderator bei der Veranstaltung dabei.