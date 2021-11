Neue Corona-Variante

Omikron-Fall in Leipzig nachgewiesen

29.11.2021, 20:26 Uhr | t-online

Die neue Variante des Coronavirus ist nun auch in Sachsen angekommen. Ein 39-Jähriger soll sich mit der Mutation Omikron angesteckt haben – und das, obwohl er nicht im Ausland war.

In Leipzig hat sich ein 39-Jähriger mit der Coronavirus-Variante Omikron infiziert. Das bestätigte am Montagabend die Chefin des Leipziger Gesundheitsamtes, Regine Krause-Döring, in einem Online-Meeting mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

"Ich habe soeben die Bestätigung für einen Omikron-Nachweis in der Mutationsanalyse für einen 39-jährigen Patienten erhalten", so Krause-Döring. Sie zeigte sich demnach besorgt darüber, dass der Mann weder im Ausland gewesen, noch Kontakt zu einer Person gehabt haben soll, die im Ausland war. Näheres ist noch nicht bekannt.

Seit dem Wochenende sind mehrere Fälle der neuen Virusvariante in Deutschland aufgetreten, unter anderem in Hessen und in Bayern. Außerdem gibt es derzeit drei Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen.