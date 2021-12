Leipzig

Reaktionen nach dem 4:1 von Leipzig gegen Mönchengladbach

11.12.2021, 18:53 Uhr | dpa

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Ich bin mit meinem Einstand sehr zufrieden. Die Mannschaft hat das umgesetzt, worüber wir gesprochen haben. Wir wollten den Ball, schnelle Umschaltmomente kreieren, aber auch ruhige Phasen einlegen. Die Spannung nach dem Anschlusstreffer hätte ich uns aber gern erspart."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir befinden uns in einer gefährlichen Situation. Wir haben vornehmlich in der zweiten Halbzeit das Spiel angenommen. Aber RB hat natürlich eine große Klasse und hat verdient gewonnen."

Oliver Mintzlaff (Vorstandsvorsitzender RB Leipzig): "Wir haben ein tolles Spiel heute gemacht, hätten es zum Schluss aber nicht so spannend machen müssen. Ich bin froh über die Reaktion, die die Mannschaft gezeigt hat. Wir haben jetzt das erste Mal zwei gute Spiele hintereinander gemacht. Wir haben einen der besten Kader der Bundesliga, das hat er in den vergangenen Jahren bewiesen. Und das ist auch unser Anspruch. Wenn es um Kontinuität geht, müssen wir bei RB gegenwärtig in kleinen Schritten denken."

Kevin Kampl (RB Leipzig): "Wir hatten heute deutlich mehr Ballbesitz als zuletzt, waren im Spiel mit dem Ball ruhiger und haben die Partie kontrolliert. So ein Spiel haben wir gebraucht."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben immer wieder gute Phasen, auch heute, aber das reicht nicht. Wir wissen um unsere Situation mit jetzt drei Niederlagen und 14 Gegentoren. Wir kommen nur gemeinsam da raus."