Schwerer Unfall bei Leipzig

Taxifahrer erfasst Fußgänger – tot

13.12.2021, 12:29 Uhr | dpa, t-online

Ein Polizist am Unfallort, im Hintergrund sind das Taxi und das Opfer zu sehen: Der Mann wurde so schwer verletzt, das er noch am Unfallort verstarb. (Quelle: Erik-Holm Langhof/LausitzNews)