Polizei fahndet nach Fahrer

Beifahrer verletzt in Unfallfahrzeug zurückgelassen

01.01.2022, 16:42 Uhr | dpa, t-online

Von Unfallort geflüchtet: In Leipzig hat ein Pkw-Fahrer einen Unfall gebaut und ist zu Fuß geflüchtet. Die Beifahrer hat er dabei zurückgelassen – einen schwer verletzt.

In der Silvesternacht ist ein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall in Leipzig schwer verletzt worden. Der Mann sei in dem Unfallfahrzeug zurückgelassen worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Samstag. Nach dem flüchtigen Fahrer des Autos werde gesucht. Ein weiterer Insasse sei laut "Bild.de" nur leicht verletzt worden.



Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Straße abgekommen. Wie "Bild.de" berichtet, war der Passat gegen 1:35 Uhr frontal gegen einen Beton-Lichtmast gekracht. Der Beifahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

"Zur Suche nach dem weiterhin unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Fährtenhund eingesetzt", so ein Sprecher der Polizei gegenüber "Bild.de". Mittlerweile seien Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen worden.