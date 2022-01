Drei Monate altes Mädchen

Totes Baby in Wohnung gefunden – Mutter schwer verletzt

11.01.2022, 16:05 Uhr | t-online, mtt

In Leipzig ist ein totes Baby in einer Wohnung entdeckt worden. Wie das kleine Mädchen ums Leben kam, ist noch unklar. Die Mutter wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Schrecklicher Fund in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde dort am Montag ein drei Monate alter Säugling tot entdeckt. Die Mutter des Kindes sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Mutmaßlich habe sich die Frau die Verletzungen selbst zugefügt, schrieb die Polizei Leipzig.

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Die Ermittlungsbehörden haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Obduktion soll nun klären, wie das kleine Mädchen ums Leben kam und ob möglicherweise ein Fremdverschulden zum Tod führte.



Das Ergebnis der Obduktion stand am Dienstagnachmittag noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.