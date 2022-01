Leipzig

BGH überprüft Urteile nach Mord in Berliner Wettbüro

18.01.2022, 01:51 Uhr | dpa

Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Acht Jahre nach den tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro überprüft der Bundesgerichtshof (BGH) die Urteile gegen Mitglieder einer Rocker-Gruppe. Sie sollen 2014 überfallartig in das Lokal gestürmt sein und einen 26-Jährigen erschossen haben. Hintergrund sollen Rivalitäten zwischen dem Opfer und dem damaligen Anführer der Berliner Hells Angels gewesen sein.

Das Landgericht Berlin hatte acht Angeklagte wegen Mordes und den Rocker-Chef wegen Anstiftung zum Mord zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie legten Revision ein. Auch die Staatsanwaltschaft wendet sich gegen das Urteil, weil das Landgericht den Männern zwei Jahre ihrer Strafen als verbüßt angerechnet hatte.

Über die Revisionen will der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig an diesem Dienstag und Mittwoch verhandeln. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, war zunächst offen.