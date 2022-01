Leipzig

Demos von Gegnern der Corona-Politik in Leipzig und Zwönitz

29.01.2022, 19:29 Uhr | dpa

Zahlreiche Menschen nehmen am Samstagnachmittag in Zwönitz an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teil. Foto: Xcitepress/Finn Becker/xcitepress/Finn Becker/dpa (Quelle: dpa)