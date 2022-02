Hubschrauber im Einsatz

Hunderte demonstrieren in Leipzig – Polizistin verletzt

05.02.2022, 08:50 Uhr | dpa, ads, t-online

Polizistinnen und Polizisten während der Demonstration: Mehrere hundert Menschen protestierten gegen Durchsuchungsaktionen durch die Polizei in mehreren Häusern im Januar. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Bei einer linken Demonstration in Leipzig ist eine Polizistin verletzt worden. Hunderte Menschen zogen durch den Stadtteil Connewitz, es wurde Pyrotechnik gezündet.

Eine Polizistin ist bei einer Demonstration in Leipzig-Connewitz nach Polizeiangaben durch einen Gegenstand verletzt worden. "Nach derzeitigem Stand musste eine Kollegin, nachdem sie mit einem Gegenstand beworfen wurde, im Krankenhaus behandelt werden", hieß es am Freitagabend in einer Mitteilung der Polizei Sachsen bei Twitter.

In dem Fall werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Außerdem registrierte die Polizei bei der Demo eine weitere gefährliche Körperverletzung, einen Verstoß gegen das Sprenggesetz und einen gegen das Versammlungsgesetz, wie sie am Freitag mitteilte.

Polizei Leipzig: Linke Demonstration verlief weitestgehend friedlich

Insgesamt sei die Demonstration weitestgehend störungsfrei verlaufen. Die Veranstalter hatten unter dem Motto "Alle zusammen gegen ihre Repression – Wir kämpfen weiter!" zu dem Protest am Freitag im Stadtteil Connewitz aufgerufen. Die Polizei Leipzig zählte in der Spitze 450 Teilnehmende.

Teilnehmer des Demonstrationszugs: Es wurde Pyrotechnik gezündet (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)



Die Straßensperrungen konnten eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung, um 20 Uhr wieder aufgehoben werden.

Die Demonstration richtet sich einer Mitteilung zufolge unter anderem gegen die jüngsten Hausdurchsuchungen der Polizei in dem linksalternativ geprägten Stadtteil. Neben der örtlichen Polizei waren auch die sächsische Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.