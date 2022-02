Leipzig

Bahnreisende müssen Samstag mit Einschränkungen rechnen

19.02.2022, 09:07 Uhr | dpa

Bahnreisende in Sachsen müssen am Samstag wegen der Auswirkungen des Sturms noch mit Einschränkungen rechnen. Die Vogtlandbahn teilte mit, mit einer Betriebsaufnahme sei erst im Laufe des Vormittags zu rechnen. Zuvor seien zunächst Erkundungsfahrten auf allen Strecken nötig. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn gibt es in der Oberlausitz zwischen Weißwasser und Cottbus am Samstagmorgen einen Ausfall. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Bahnstrecke. Auch die Deutsche Bahn erklärte, dass vor einer Wiederaufnahme des Zugverkehrs in dem vom Sturm betroffenen Landesteilen zunächst umfangreiche Erkundungsfahrten nötig seien.