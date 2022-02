Leipzig

Hunderte protestieren gegen Angriff auf die Ukraine

26.02.2022, 16:51 Uhr | dpa

In Sachsen haben erneut zahlreiche Menschen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Einem Aufzug durch die Leipziger Innenstadt haben sich am Samstag etwa 800 Menschen angeschlossen, um friedlich gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu protestieren, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem trugen sie Plakate, in denen sie das Ende des Krieges forderten. Auf dem Marktplatz der Messestadt haben sich zudem bei mehreren Kundgebungen hundert Menschen versammelt.

In Chemnitz haben sich nach Polizeiangaben etwa 250 Menschen versammelt. Unter anderem hat die Friedensinitiative Chemnitz zu einer Kundgebung aufgerufen. In Dresden werden zu einer Kundgebung am Sonntag mehrere Tausend Menschen erwartet.