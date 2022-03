Leipzig

Orban nach Weisheitszahn-OP vorerst nicht zur Auswahl

22.03.2022, 08:53 Uhr | dpa

Willi Orban von Fußball-Bundesligist RB Leipzig könnte die beiden Länderspiele der ungarischen Nationalmannschaft verpassen. Wie RB mitteilte, musste sich Orban am Montag einer Weisheitszahn-Operation unterziehen und konnte die Reise nach Ungarn vorerst nicht antreten. Ob der Innenverteidiger die Partien am Donnerstag gegen Serbien und fünf Tage später gegen Nordirland bestreiten kann, soll am Mittwoch entschieden werden.