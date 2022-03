Leipzig

RB-Verteidiger Orban reist doch noch zur Auswahl

24.03.2022, 09:01 Uhr | dpa

Willi Orban von Fußball-Bundesligist RB Leipzig reist an diesem Freitag doch noch zur ungarischen Nationalmannschaft. Wie der Club mitteilte, verlaufe der Heilungsprozess nach einer Weisheitszahn-Operation wie geplant. Das Ergebnis einer medizinischen Nachkontrolle am Mittwoch war entsprechend gut, so dass der Innenverteidiger die Partie der Ungarn gegen Nordirland am Dienstag bestreiten kann.