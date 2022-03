Leipzig

Leipziger Handballer losen EM-Qualifikation aus

29.03.2022, 16:09 Uhr | dpa

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Drei Handballer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig losen die Qualifikation zur Heim-EM 2024 aus. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der polnische Kreisläufer Maciej Gebala, der norwegische Torwart Kristian Saeveras und der deutsche Nationalspieler Luca Witzke sind am Donnerstag (18.00 Uhr) im Hubertusbad in Berlin mit dem niederländischen Rechtsaußen Bobby Schagen vom TBV Lemgo Losfeen für die vier Töpfe.

Neben Gastgeber Deutschland sind Titelverteidiger Schweden sowie Spanien und Dänemark bereits für das Turnier qualifiziert. 32 Mannschaften spielen um die verbleibenden 20 Tickets für das vom 10. bis 28. Januar 2024 in sechs deutschen Städten stattfindende Turnier. Die Qualifikation über sechs Spieltage beginnt am 12./13. Oktober.