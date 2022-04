Unfall mit Mamas Audi

20-Jähriger schrottet 80.000-Euro-SUV

12.04.2022, 08:46 Uhr | t-online, mtt

Ein Vorderrad liegt abgerissen am Straßenrand, die rechte Fahrzeugseite ist massiv aufgerissen: In Leipzig hat ein junger Mann bei offenbar großem Tempo die Kontrolle über einen teuren Audi Q8 verloren.

Die Bilder vom Unfallort sprechen eine deutliche Sprache: Mit augenscheinlich großer Wucht ist ein Audi-Fahrer in Leipzig gegen einen Oberleitungsmast gekracht.

Das Auto wurde dabei komplett zerstört, ein Vorderrad abgerissen. Wie Reporter vor Ort berichteten, musste der Abschleppdienst mit zwei Fahrzeugen anrücken, weil die weit verteilt liegenden Trümmerteile nicht auf einen Schlepper gepasst hätten.

Unfall im Leipziger Zentrum: 20-Jähriger kriegt leichte Linkskurve nicht

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Zentrum-Nordwest an der Kreuzung zur Jacobstraße auf dem Ranstädter Steinweg stadtauswärts. Die Polizei teilte am Dienstagmorgen, der Schaden am Auto werde auf 80.000 Euro geschätzt.

Das abgerissene Vorderrad: Trümmerteile wurden bei dem Unfall weit durch Gegend geschleudert. (Quelle: LausitzNews)



Fahrer des Wagens war ein 20-Jähriger. Laut den an der Unfallstelle anwesenden Reportern hatte er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den Audi Q8 verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab, knallte gegen den Mast und schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn.

Polizei: Auto gehörte der Mutter des Unfallfahrers

Die Beifahrerseite des SUV wurde weit aufgerissen. Auf der Fahrerseite blieb das Auto jedoch einigermaßen heil – sodass der junge Mann sich einem der Reporter zufolge selbst aus dem Wagen befreien konnte.



Der 20-jährige Mann kam mit leichten Verletzungen davon, teilte die Polizei mit. Die Unfallstelle musste zeitweise für Straßenbahnen und Straßenverkehr gesperrt werden. Stadtauswärts war der Ranstädter Steinweg etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Audi habe der Mutter des Fahrers gehört, gab die Polizei am Unfallort bekannt.