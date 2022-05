Tedesco fordert von RB-Profis "Jetzt-erst-recht-Mentalität"

RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco fordert von seinen Profis im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg eine deutliche Reaktion. "Wir haben jetzt noch drei sehr wichtige Spiele, in denen wir noch viel erreichen k├Ânnen. Wir brauchen daf├╝r eine "Jetzt-erst-recht-Mentalit├Ąt"", sagte Tedesco vor den beiden letzten Bundesligaspielen und dem Pokalfinale in Berlin. Nach dem 1:3 bei den Glasgow Rangers und der verspielten ersten Chance auf einen internationalen Titel steht sein Team unter Druck, da nach zuletzt zwei Liganiederlagen auch die anvisierte K├Ânigsklassen-Qualifikation nicht mehr in der eigenen Hand liegt.