Gewerkschaft kündigt Kita-Warnstreik in Sachsen an

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen hat für kommenden Donnerstag landesweit zu ganztätigen Warnstreiks in Kitas und anderen Einrichtungen des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes aufgerufen. "Mit diesem Nadelstich wollen wir deutlich machen, dass wir in der am 16. Mai beginnenden dritten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst endlich ein annehmbares Angebot der Arbeitgeberseite erwarten", hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.