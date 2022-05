Telekom: Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Mehrere Hundert Besch├Ąftigte der Telekom sind nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th├╝ringen in einen Warnstreik getreten. Betroffen seien die Technik, der Kundenservice und der St├Ârungsdienst. Aufgerufen zu der ganzt├Ągigen Arbeitsniederlegung hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. "Der Streik ist gut angelaufen, und wir erwarten alleine zu der Hauptdemonstration in Leipzig an die 1000 Besch├Ąftigte", sagte Kerstin Chagoubi, bei Verdi f├╝r die drei L├Ąnder verantwortlich.