Großeinsatz in Leipzig: 3.500 Menschen wegen Bombe evakuiert

Auf einer Baustelle an der Alten Messe in Leipzig ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nun wird die Entsch├Ąrfung geplant. 3.500 Menschen m├╝ssen ihre Wohnungen verlassen.

Bei Tiefbauarbeiten auf dem Gel├Ąnde der Alten Messe in der Zwickauer Stra├če in Leipzig ist am Mittwochvormittag eine 250-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.