Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig teilten derweil lediglich mit, dass ein gesuchter 36-jÀhriger Mann am 1. Mai am Flughafen Lissabon festgenommen worden sei. Zuvor sei nach diesem monatelang gefahndet worden. Vor neun Jahren hat Max H. die damals 17-jÀhrige Edith Stehfest mit K.o.-Tropfen betÀubt und vergewaltigt.

Von Leipzig nach Lissabon und zurĂŒck: Verurteilter SexualstraftĂ€ter festgenommen

Doch seine Haftstrafe habe der Mann Anfang Januar nicht angetreten und sei im Ausland untergetaucht. In Lissabon habe er demnach mit einer neuen IdentitÀt gelebt. Der verurteilte Vergewaltiger wurde also zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben. SpÀtere Ermittlungen hÀtten dann ergeben, so die Polizei am Freitag, dass eine dem Verurteilten nahestehende Person H. in Portugal besuchen wollte.