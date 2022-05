Tausende freuen sich auf die Konzerte von Rammstein am Freitag und Samstag in Leipzig. Doch einige Fans könnten vor dem Eingang ganz schön nervös werden. Denn ihre alten Karten sind jetzt nicht mehr gültig.

Zweimal wurden sie verschoben, nun aber sollen die Rammstein-Konzerte im Rahmen der Europatournee der Gruppe um Till Lindemann an diesem Wochenende in der Red-Bull-Arena stattfinden. Doch einige Fans könnten am Konzertabend nicht so leicht in die Arena kommen, wo sonst RB Leipzig auf dem Rasen steht.

Der Grund: Wegen eines Umbaus in der Arena musste der Konzertveranstalter MCT einen Teil der Plätze in der Arena neu verteilen – ein Umstand, vor dem die Ticketplattform Eventim die Konzertgänger kürzlich auch gewarnt hatte. Und das in deutlichen Worten, am Ende einer E-Mail: "Alle bisherigen Tickets verlieren ihre Gültigkeit und berechtigen nicht zum Einlass."

Rammstein in Leipzig: "Notfall-Team" vor der Red-Bull-Arena

Zunächst hatte die "Leipziger Volkszeitung" ("LVZ") berichtet. In der E-Mail, die auch t-online vorliegt, werden die Kunden darüber informiert, dass sie sich im Onlineshop von Eventim eine aktualisierte Fassung der Karten herunterladen müssen – um am Wochenende dann problemlos in die Arena kommen zu können.

Ob diese Information jedoch alle Rammstein-Fans erreicht hat, ist fraglich: Wer liest schließlich jede E-Mail zu Ende? Und was ist mit jenen Rammstein-Fans, die ihr Ticket nicht direkt bei Eventim, sondern einem anderen Fan abgekauft haben? Gegenüber der "LVZ" sagte ein Sprecher, dass an den beiden Konzerttagen ein "Notfall-Team" vor Ort sei, das sich um Konzertbesucher mit veralteten Karten kümmern solle. Dabei könne es jedoch "zu erheblichen Wartezeiten kommen."