Bei einem SEK-Einsatz in Leipzig ist ein 21-JÀhriger festgenommen worden. Er könnte eine Gewalttat an einer Schule vorbereitet haben. Der entscheidende Hinweis kam offenbar aus den USA.

Ein junger Mann ist am Donnerstagmorgen im Leipziger SĂŒden festgenommen worden. Wie eine Polizeisprecherin t-online schilderte, habe ein amerikanischer Messenger-Dienst die amerikanischen Behörden ĂŒber eine mögliche Gewalttat an einer Schule in Leipzig informiert. Das alarmierte Bundeskriminalamt in Deutschland habe dann den Hinweis an das sĂ€chsische LKA weitergegeben.