In Leipzig ist der seit Mittwoch vermisste zehnjĂ€hrige Junge gefunden worden. Am Mittwochnachmittag startete die Polizei eine Suchaktion – aber wohl zunĂ€chst mit viel zu wenig KrĂ€ften, wie Beobachter kritisieren.

Am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr meldeten die Eltern einen zehnjÀhrigen Sohn im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg als vermisst. Das Kind sei bereits gegen Mittag verschwunden, teilte die Polizei Leipzig auf Anfrage von t-online am Donnerstagmorgen mit.

Leipzig: Kritik an Polizeieinsatz am Mittwoch

Die Suchaktion am Mittwoch sein aber nur schleppend angelaufen, berichtete ein Reporter vor Ort: "Die Polizei suchte zunÀchst mit wenigen Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Vermissten." Weil sich dieser Einsatz am Mittwoch schnell herumgesprochen habe, hÀtten sich drei Freiwillige Feuerwehren der Stadt entschieden, mit insgesamt 25 EinsatzkrÀften eine Suche zu beginnen, so der Reporter.

Die Pressestellen der Feuerwehr Leipzig und der Freiwilligen Feuerwehren in Leipzig standen am Donnerstagvormittag nicht fĂŒr ein Statement zur VerfĂŒgung. Die Polizei teilte t-online mit, dass man von Anfang an "intensiv gesucht" habe und mit "zweistelliger Anzahl" an KrĂ€ften, mehreren Funkwagen aus verschiedenen Revieren, der Kripo, Hundestaffel und Hubschrauber im Einsatz war.