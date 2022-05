25 Teams kämpfen um Titel bei Tram-Europameisterschaft

Bei der Tram-Europameisterschaft werden d ie besten Stra├čenbahnfahrer Europas gesucht. Dieses Jahr findet das Event in Leipzig statt. Insgesamt 25 Teams k├Ąmpfen um den Titel.

An diesem Samstag treten die besten Stra├čenbahnfahrerinnen und -fahrer Europas in Leipzig gegeneinander an. Bei der Tram-Europameistersch├Ąft m├╝ssen die Teams ihre Geschicklichkeit und ihr Reaktionsverm├Âgen unter Beweis stellen.