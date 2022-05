Tram-Europameisterschaft: 25 Teams kämpfen um den Titel

Die besten Stra├čenbahnfahrerinnen und -fahrer Europas treten an diesem Samstag in Leipzig gegeneinander an. Bei der Tram-Europameisterschaft m├╝ssen sie ihre Geschicklichkeit und ihr Reaktionsverm├Âgen unter Beweis stellen. 25 Teams konkurrieren um den Titel und erledigen daf├╝r Aufgaben wie Tram-Bowling. Dabei schieben die Bahnen einen Gymnastikball vor sich her und kicken damit m├Âglichst viele aufblasbare Kegel um.