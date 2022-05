RB Leipzigs Nkunku schwärmt von Paris: "Mein Herzensclub"

Zuletzt sollen laut Medienberichten auch Manchester United und der FC Chelsea Interesse bekundet haben. Der quirlige Angreifer, der 2019 f├╝r 13 Millionen Euro von Paris nach Leipzig wechselte, hatte in der abgelaufenen Saison 55 Scorerpunkte in 51 Spielen f├╝r den deutschen Pokalsieger verbucht und wurde von den Kapit├Ąnen der Bundesliga zum Spieler der Saison gew├Ąhlt.

Leipzig hat kein Interesse, den bis 30. Juni 2024 unter Vertrag stehenden Nkunku in diesem Sommer abzugeben. Clubboss Oliver Mintzlaff hatte am Rande des Pokalfinals verk├╝ndet: "Ich gehe nicht nur davon aus, sondern ich wei├č es, dass er auch in der kommenden Saison bei uns spielen wird." Die Sachsen arbeiten derzeit an einer Vertragsverl├Ąngerung, bei der eine Ausstiegsklausel von mindestens 60 Millionen Euro festgeschrieben werden soll. Diese k├Ânnte dann fr├╝hestens 2023 greifen.