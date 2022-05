Proteste vor Verhandlung über Bau von Küstenautobahn A20

Begleitet von Protesten von Umweltsch├╝tzern hat am Dienstag die Verhandlung ├╝ber den Weiterbau der sogenannten K├╝stenautobahn A20 in Niedersachsen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig begonnen. Etwa zwei Dutzend Aktivisten forderten vor dem Gerichtsgeb├Ąude am Morgen eine grundlegende Mobilit├Ątswende. Auf Spruchb├Ąndern hie├č es unter anderem "Wiesen und Wald statt Asphalt".