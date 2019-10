"Ich bin Anwohner"

Kind gerät unter Auto – Mann fährt einfach weiter

07.10.2019, 13:24 Uhr | t-online.de

Auf der Anzeige leuchtet das Wort Unfall: Bei einer Kollision in Mainz geriet ein Kind unter ein Auto. (Quelle: Symbolbild/dpa)

Beim Rückwärtsfahren hat ein 72-jähriger Autofahrer in Mainz offenbar ein Kind übersehen. Es geriet unter seinen Wagen. Auf den Unfall angesprochen äußerte sich der Mann nur knapp und fuhr einfach weiter.

Ein fünfjähriger Junge ist bei einem Unfall am Samstag in Mainz unter ein Auto geraten. Ein 72-Jähriger fuhr rückwärts in der Sterngasse und übersah dabei ein Kind, das auf einem Kinderfahrrad neben seiner Oma fuhr, meldet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, das Kind fiel hin und geriet unter das Auto. Die Großmutter musste ihren Enkel hervorziehen. Der Fünfjährige wurde nicht verletzt, das Fahrrad hatte einige Kratzer.







Die Frau sprach den 72-jährigen Fahrer auf den Unfall an. Dieser soll laut Polizei lediglich gesagt haben, dass er Anwohner sei. Dann soll er einfach weitergefahren sein. Die Polizei konnte kurz darauf den geflüchteten Fahrer ausfindig machen.