Mainz

Polizei erschießt Mann nach Messerangriff

07.07.2020, 20:36 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Polizei in Mainz hat einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Er habe sich zuvor am Dienstag im Stadtteil Gonsenheim in einer Wohnung verschanzt. Dann habe er sie verlassen und sei auf die Beamten zugegangen. Sie hätten auf ihn gefeuert und dabei tödlich verletzt, berichtete die Polizei.

Zuvor hatten Zeugen den Angaben zufolge den Notruf alarmiert und von einem Messerangriff auf eine männliche Person berichtet. Die Funkstreife sei dann vor Ort auf eine Person mit Schnittverletzungen getroffen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Mehr Details teilte die Polizei zunächst mit.