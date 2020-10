Bei Polizeikontrolle

Gaststätte in Mainz wegen Corona-Verstößen geschlossen

17.10.2020, 13:29 Uhr | t-online

In Mainz haben Polizei und Ordnungsamt Kneipen und Gaststätten darauf kontrolliert, ob sie die Corona-Auflagen einhalten. Ein Lokal musste wegen "erheblicher" Verstöße direkt geschlossen werden.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen und einer fehlenden Lizenz zum Alkoholausschank ist eine Gasstätte in Mainz am Freitagabend vom Ordnungsamt geschlossen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, haben wegen der Corona-Situation in Rheinland-Pfalz die Polizei und das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz am Freitag zwischen 21 und 0 Uhr drei Gaststätten kontrolliert.

Bei zwei von ihnen wurden laut Mitteilung Verstöße festgestellt. Eine Lokalität stach offenbar besonders heraus, denn hier seien die Corona-Regeln "erheblich" verletzt worden. Hier soll gegen das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und das Erfassen von Kontaktdaten verstoßen worden sein.

Außerdem fehlte eine Lizenz zum Alkoholausschank. Das Ordnungsamt schloss die Lokalität vorerst und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Laut Polizei waren in der Nacht nur relativ wenige Personen in der Innenstadt unterwegs und die Sperrstunde wurde von den Gastrobetreibern eingehalten.