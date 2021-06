Frontal gegen die Hauswand geprallt

22-Jähriger stirbt in seinem Opel – Beifahrer flüchtet

08.06.2021

Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, ist ein 22-jähriger Autofahrer in der Nähe von Mainz frontal gegen eine Hauswand gekracht. Er starb noch an der Unfallstelle.

In der Nacht zu Dienstag hat ein junger Mann in Ginsheim-Gustavsburg Richtung Wiesbaden die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Gegen ein Uhr prallte sein Opel gegen eine Hauswand in der Darmstädter Straße, wie die Polizei berichtet. Der 22-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Sein Beifahrer soll sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu Fuß entfernt haben, berichten Zeugen. Ebenfalls sei ein Hund vom Unfallort weggelaufen.



Ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer soll dem Opel noch knapp ausgewichen sein. Um die Unfallursache zu klären, wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06144-96660.