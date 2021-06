Mainz

Neuer Beauftragter für Digitalisierung ist Fedor Ruhose

29.06.2021, 17:39 Uhr | dpa

Fedor Ruhose (SPD) ist neuer Beauftragter der rheinland-pfälzischen Landesregierung für Informationstechnik und Digitalisierung. Der Volkswirt und Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung von Alexander Schweitzer (SPD) übernehme zugleich die Aufgabe eines "Chief Digital Officers", teilte das Ministerium am Dienstag in Mainz mit. "In diesen Funktionen wird er die digitale Transformation maßgeblich mitgestalten." Zu seinen Aufgaben gehöre, die strategischen Weichenstellungen für die digitale Fortentwicklung der IT-Infrastruktur der Verwaltung vorzunehmen.

Bei der Gestaltung der digitalen Transformation der Landesverwaltung gehe es darum, Prozesse zu beschleunigen und Verwaltungsarbeiten transparenter zu machen. Als Beispiele für digitale Dienste und organisationsübergreifend vernetzte Strukturen nannte Staatssekretär Ruhose die E-Akte und E-Rechnung. Zudem müssten ländliche Räume besser miteinander vernetzt werden.

Ruhose ist Jahrgang 1982 und in Wiesbaden aufgewachsen. Er war unter anderem mehrere Jahre Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag in Mainz.