Große Rettungsaktion

Mann stirbt nach Badeunfall in Eulensee

18.07.2021, 16:41 Uhr | t-online

Nach eine Notruf an einem Badesee in der Nähe von Mainz haben Rettungskräfte einen Mann aus dem Wasser geborgen. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos – der Mann starb noch vor Ort.

Nach einem Badeunfall am Eulensee in Bischofsheim gab es für einen 58-jährige Mainzer keine Rettung mehr. Am frühen Samstagabend hatten Zeugen die Polizei alarmiert, als sie einen Mann im Wasser entdeckt hatten, der sich in einer Notlage befand. Etwa 30 Minuten später konnte der Mann geborgen werden.

Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch vor Ort. Ein bereits gelandete Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden vermuten die Beamten nicht.



Bei der Rettung waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bischofsheim und Nauheim, zwei Notärzte, drei Rettungswagen, der Brandschutzaufsichtsdienst, die Notfallseelsorge, ein Rettungshubschrauber und fünf Streifenwagen des Polizeipräsidiums Südhessen beteiligt.