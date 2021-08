Mainz

Mainz sieht sich in Elversberg vor großer Herausforderung

06.08.2021, 14:30 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist vor dem Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SV Elversberg gewarnt. Daher bedürfe es auch keiner besonderen Ansprache, sagte Mainz-Coach Bo Svensson am Freitag. "Das ist eigentlich ein Drittligist. Elversberg ist nur knapp am Aufstieg gescheitert, hat sehr viel Qualität, spielt einen guten Fußball und tritt nicht nur passiv auf", sagte Svensson. Der Däne fordert daher von seinem Team, Lösungen zu finden und eine gute Leistung an den Tag zu legen. Wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen und wer im Tor stehen wird, will der 42-Jährige erst am Sonntag verraten.