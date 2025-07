Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

am Sonntag ist Geburtstag. Ein religiöser Würdenträger, der in Deutschland besonderen Respekt genießt, feiert seinen 634. Geburtstag. Oder seinen 90. Das kommt drauf an.

Mit dem gefühlten Alter hat die Differenz jedenfalls nichts zu tun – auch wenn der greise Jubilar noch immer mit beiden Beinen im Arbeitsleben steht. Er hat einen Job, den man nicht kündigen kann. Das Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft hat keinen Anspruch auf Ruhestand, in vielen Religionen jedenfalls. Die Katholiken machen manchmal eine Ausnahme: Benedikt XVI. ("Wir sind Papst") ist tatsächlich vorzeitig vom Amt zurückgetreten. Aber ein Papst wird eben gewählt. Der Dalai Lama nicht: Er ist, wer er ist, sobald er das Licht der Welt erblickt.

Es ist alles ein bisschen anders im Fernen Osten, am Rande des Himalayas. Bei all den Wunderlichkeiten, die den Dalai Lama umgeben, weiß man kaum, wo man anfangen soll. Vielleicht mit etwas Einfachem: Das religiöse Oberhaupt der Tibeter residiert ... nein, eben nicht in Tibet. Ein anderes Oberhaupt, nämlich die Heilsgestalt der chinesischen Kommunisten, hatte in den 1950er Jahren begehrliche Blicke auf das wilde, weite Land geworfen. Nach Ansicht Maos war Tibet irgendwann früher und deshalb eigentlich schon immer chinesisch – und sollte es auch schleunigst wieder werden. Also marschierten die Rotarmisten auf Lhasa, nahmen die Residenz des tibetischen Gottkönigs ein und seine Hoheit in den Würgegriff. Später floh der Dalai Lama bei Nacht und Nebel nach Indien. Wer konnte, floh mit.

Das Weite zu suchen, ist eine weise Entscheidung gewesen. Schon die Rote Armee war nach der Eroberung Tibets nicht zimperlich. Was sich dort zehn Jahre später während der Kulturrevolution abspielte, war an Brutalität nicht mehr zu übertreffen. In ihrem Wüten gegen reaktionäre Rückständigkeit wollten Maos Rote Garden alles Alte auslöschen. Im traditionsreichen Himalaya wurden sie fündig wie nirgendwo sonst: Sie schlugen die buddhistischen Klöster, Dreh- und Angelpunkt der tibetischen Kultur und Bildung, zu Trümmern. Sie erniedrigten, folterten und töteten Mönche, Nonnen, Bauern und Nomaden. Als der stürmische Terror vorüber war, wurde er durch schleichenden Terror ersetzt.

Dieser hält bis heute an: Die Tibeter sind nur Geduldete in ihrem eigenen Land; Lhasa ist zu einer chinesischen Stadt geworden. Die Diktatoren in Peking setzen alles daran, Tibets Sprache und Kultur zu Relikten einer Vergangenheit zu degradieren, die bestenfalls zur Folklore taugt, eigentlich aber auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet ist. Diese Strategie funktioniert.

Angesichts des chinesischen Diktats ist es kein Wunder, dass die Nachfolge des Dalai Lama zu einer explosiven politischen Angelegenheit geworden ist. Aus Pekings Perspektive handelt es sich dabei um einen Prozess, bei dem der Staat nicht nur ein Mitspracherecht, sondern auch das letzte Wort verlangt – so, als ernenne man einen neuen Filialleiter. Nach dem Verständnis der tibetischen Buddhisten hingegen wird der Dalai Lama nicht ernannt, sondern entdeckt: Spürtrupps machen sich heimlich auf den Weg, Orakel werden befragt, Visionen religiöser Würdenträger miteinander abgeglichen und als Indizien auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen genutzt.

Denn der Dalai Lama ist schwer zu finden. Er entstammt keiner Dynastie. Ein Kind von Bauern, Handwerkern, Gemischtwarenhändlern kann er sein, irgendwo in den Weiten Tibets oder unerkannt in der Exilgemeinschaft. Die Suche kann Jahre dauern.

Hilfreiche Tipps zur Nachfolgersuche sind auch vom Jubilar zu erwarten, jedenfalls war das in der Vergangenheit oft der Fall. Denn er hat Einblick. Die "Nachfolge", wie wir es nennen, ist eigentlich kein Stafettenwechsel zu einem neuen, anderen Oberhaupt – sondern eher ein kurzer Gang in die Garderobe, zum Kostümwechsel vor dem nächsten Akt, wonach derselbe Protagonist wieder auf die Bühne zurückkehrt. Der erste Dalai Lama aus dem 14. Jahrhundert und der freundliche Senior, den wir heute aus Funk, Fernsehen und Internet kennen, sind streng genommen derselbe: die immergleiche Gestalt, jahrhundertelang wiedergeboren, um ihrem Volk auf dem Weg der Erleuchtung beizustehen. So glauben es die Tibeter. Und damit dabei keiner schummelt, machen sie Tests.

Die Suchtrupps, die in alle Richtungen ins Land ausschwärmen, wedeln beim Anklopfen nicht mit Dalai-Lama-Suchausweisen herum. Sie bleiben lieber inkognito. Es seien irgendwelche Pilger gewesen, die angeblich eine Bleibe für die Nacht suchten, berichtete der älteste Bruder des heutigen Dalai Lama. Der hochrangigste Würdenträger in der Undercover-Truppe tarnte sich zusätzlich als Diener. Selbstverständlich durchschaute das erleuchtete Kind den Trick. Dann nahm es dem Wichtigheimer eine Gebetskette weg, die dem zuvor gestorbenen Dalai Lama gehört hatte, und verlangte zu wissen, wie "seine Gebetskette" in die Finger des Besuchers gelangt sei. Zahlreiche Tests folgten, und unerklärliche Begebenheiten, wie die Beherrschung höfischer Sprache trotz bäuerlicher Umgebung, rundeten das Gesamtbild ab.

Bei einem kritischen, mit der tibetischen Wunderwelt fremdelnden Betrachter schaltet sich an dieser Stelle eine gewisse Skepsis ein. Schon im frühen Mittelalter gehörte das wunderbegabte Kind zur Grundausstattung christlicher Heiligenbiografien. Dass der islamische Religionsstifter Muhammad als Analphabet ein Werk wie den Koran hervorbrachte, zählt Gläubigen als Beleg für die Echtheit der Offenbarung. Die unerklärlichen Fähigkeiten, die den Dalai Lama als solchen identifizieren, tauchen auch anderswo in unterschiedlichsten Epochen und Kulturen auf und haben Wiedererkennungswert. Man kann das auffällig, vielleicht sogar verdächtig finden. Oder wunderbar. Ob es sich um Wahrheit oder Verklärung, um ein gern kopiertes Stilmittel oder aber um ein Zeichen handelt, ist eben eine Frage des Glaubens.

Eines allerdings kann man mit Bestimmtheit feststellen: Im Internet-Zeitalter sind wir an Wunder nicht mehr gewöhnt. Das Tauziehen um die Nachfolge des greisen Dalai Lama, bei dem Chinas Machthaber einen ihnen genehmen Kandidaten durchsetzen wollen, erscheint uns deshalb vor allem als dramatischer Politpoker um das Überleben eines Volkes, dessen Identität ausgelöscht werden soll. Das stimmt.