Unfall vor Rewe

Lkw kracht in Imbisswagen – heißes Fett schwappt über

17.08.2021, 12:02 Uhr | t-online

Pommes Frites in einer Fritteuse (Symbolbild): Der Imbissmitarbeiter verletzte sich an beiden Schienbeinen. (Quelle: Schöning/imago images)

In Mainz ist ein Lastwagen bei einem Parkmanöver in einen Imbissstand gestoßen. Der Inhalt der Fritteuse verteilte sich dabei auf den Imbissverkäufer.



Am Montagnachmittag ist es zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Mainz-Gonsenheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei ein Lkw rückwärts auf den Rewe-Getränkemarkte "An der Ochsenwiese" gefahren und dabei gegen einen geparkten Imbisswagen gestoßen.

Dem Imbiss-Mitarbeiter sei daraufhin heißes Fett aus der Fritteuse gegen dessen Schienbeine gelaufen. Der Verletzte kam mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus.