Mainz

Coronageplagte Mainzer wollen Lauf bei Bochum fortsetzen

21.08.2021, 03:29 Uhr | dpa

Nach dem spektakulären 1:0-Coup gegen Vize-Meister RB Leipzig will der FSV Mainz 05 seinen Lauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Das von einigen Quarantäne-Fällen geplagte Team von Trainer Bo Svensson gastiert heute (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger VfL Bochum und wird weiter auf zahlreiche Profis verzichten müssen. Unter Svensson hatten die 05er in der vergangenen Rückrunde bereits 32 Punkte geholt und sich damit zu den Topteams der Liga gesellt. Mit einem weiteren Erfolg in Bochum würde Mainz trotz extrem schwieriger Umstände einen kaum für möglich gehaltenen Traumstart hinlegen.