Mainz

Mainz gibt Szalai an Basel ab: Edimilson wechselt nach Bern

15.02.2022, 22:09 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 lässt Stürmer Adam Szalai offenbar zum Schweizer Club FC Basel ziehen. Wie die "Bild" am Dienstag berichtet, hat der Ungar seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Rheinhessen aufgelöst und sich bis 2023 an den früheren Schweizer Serienmeister gebunden. Szalai war zuletzt wieder zweimal beim FSV eingewechselt worden, nachdem er zuvor lange verletzt gefehlt hatte.

Am Dienstag hatten die Mainzer auch Edimilson Fernandes auf Leihbasis bis zum Saisonende an Young Boys Bern abgegeben. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit Sommer 2019 beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 unter Vertrag steht, war vom FSV zuletzt an Arminia Bielefeld verliehen worden. Fernandes absolvierte bislang 40 Pflichtspiele für die Mainzer, in denen er ein Tor erzielte.