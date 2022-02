Mainz

Mainz 05 will gegen Leverkusen starke Heimserie ausbauen

18.02.2022, 03:13 Uhr | dpa

Zum Auftakt des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen seine Serie von vier Heimsiegen nacheinander ausbauen. Mit einem weiteren Erfolg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) würden die Rheinhessen ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 egalisieren, als sie unter Thomas Tuchel zuhause fünfmal in Serie siegreich waren.

Gegen die derzeit beste Offensivmannschaft setzen die Mainzer vor allem auf ihre starke Defensive, die mit nur 24 Gegentoren die Beste der Liga ist. Mut für das Duell mit dem Tabellendritten macht auch die Heimbilanz in dieser Saison: 24 ihrer bisher 31 Punkte holten die 05er im eigenen Stadion.