Messe "AgrarWinterTage" in Mainz eröffnet

25.04.2022, 17:01 Uhr | dpa

In Mainz ist am Montag die Messe "AgrarWinterTage" gestartet. Der russische Krieg in der Ukraine sorge dafür, dass beim Blick auf die Landwirtschaft wieder in Erinnerung gerufen werde, dass es dabei auch um die Ernährungssicherung gehe, sagte Agrar-Staatssekretär Andy Becht (FDP) bei der Eröffnung. Er rief dazu auf, ebenso wie beim Thema Klimawandel auch in Agrarfragen einen gesellschaftlichen Konsens anzustreben und auf Wissen, Technik und Kommunikation zu setzen.

Die ursprünglich für Anfang 2022 geplante Messe rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Pflanzenschutz und Tierwohl war wegen der Corona-Pandemie auf April verschoben worden. Für die mehrtägige Veranstaltung auf dem Messegelände der Landeshauptstadt sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums rund 300 Aussteller angemeldet. Ab Mittwoch findet die zugehörige Maschinen- und Geräteausstellung auf dem Messegelände statt.

Organisiert wird die hybride Messe vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück gemeinsam mit dem Verein Ehemaliger Fachschüler Oppenheim (VEO) und dem Verband der Kreuznacher Agrarabsolventen (VKA). Beteiligt sind außerdem unter anderem die beiden rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverbände und mehrere Weinbauverbände.