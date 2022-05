Land übernimmt Schulgeld für Gesundheitsfachberufe

Das rheinland-pf├Ąlzische Sozialministerium ├╝bernimmt das Schulgeld f├╝r 940 Auszubildende an den privaten Gesundheitsfachschulen - rund einem Drittel aller Azubis in diesen Berufen. "Daf├╝r stehen im Haushalt dieses Jahr 2,2 Millionen Euro zur Verf├╝gung. 4,5 Millionen Euro sind es im Jahr 2023", k├╝ndigte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Die Regelung gelte von Juli an, das Vorhaben sei im Koalitionsvertrag verankert. Die ├╝brigen zwei Drittel w├╝rden kostenlos an Krankenh├Ąusern ausgebildet und bek├Ąmen zum Teil eine Ausbildungsverg├╝tung.