Mainz will bei Hertha "Gefühl des Siegens" haben

Mainz will bei Hertha "Gef├╝hl des Siegens" haben

Der FSV Mainz 05 will im Fu├čball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC keine Punkte verschenken. "Wir wollen das Gef├╝hl des Siegens haben", sagte Cheftrainer Bo Svensson am Mittwoch. Fraglich ist, ob er gegen die abstiegsgef├Ąhrdeten Berliner auf den s├╝dkoreanischen Mittelfeldspieler Jae-Sung Lee bauen kann. "Es steht ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz", sagte Svensson. Weitere Personalprobleme gebe es nicht.