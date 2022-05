Ex-Landrat Pföhler am 8. Juli im Flut-Untersuchungsausschuss

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags hat den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), am 8. Juli als Zeugen geladen. Der geplante dritte Plenartag werde für diese Sitzung entfallen, kündigte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) am Freitag in Mainz vor Beginn des öffentlichen Teils der 16. Sitzung an.