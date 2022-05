Barmer: Pflegeheimbewohner in Rheinland-Pfalz zahlen zu viel

Pflegebed├╝rftige in den rheinland-pf├Ąlzischen Heimen werden nach Einsch├Ątzung der Barmer Krankenkasse st├Ąrker zur Kasse gebeten als im Bundesdurchschnitt. Die Landesregierung bezuschusse seit 2003 die Investitionskosten der Einrichtungen nicht mehr, sagte die Landesgesch├Ąftsf├╝hrerin, Dunja Kleis, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine volle ├ťbernahme dieser Kosten f├╝r die rund 37.000 Pflegeheimbewohner mache im Jahr etwa 207 Millionen Euro aus. Der Landeshaushalt liege insgesamt bei 20,6 Milliarden Euro. 13 Bundesl├Ąnder f├Ârderten die Investitionskosten, wenn auch mit unterschiedlichen hohen Anteilen. Nur in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt gebe es gar nichts.