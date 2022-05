CDU will Beamte bei Gesundheitskosten entlasten

Auf Initiative der CDU-Fraktion hat der rheinland-pf├Ąlzische Landtag ├╝ber eine Abschaffung der Kostend├Ąmpfungspauschale diskutiert. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die 2003 eingef├╝hrte Beteiligung von Beamtinnen und Beamten an den Kosten ihrer medizinischen Versorgung. "Die Zeit ist reif, auch in Rheinland-Pfalz eine Entlastung f├╝r Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und auch Pension├Ąre zu schaffen", sagte der CDU-Abgeordnete Christof Reichert am Mittwoch in Mainz. Der Landtag beschloss die weitere Beratung ├╝ber den Gesetzesvorschlag im Fachausschuss.