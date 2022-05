Mainz Protestaktionen zum Internationalen Tag der Pflegenden Von dpa 12.05.2022 - 17:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Pflegefachkraft legt in der ambulanten Pflege einen Kompressionsverband an. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

An mehreren Kliniken in Rheinland-Pfalz haben Besch├Ąftigte an diesem Donnerstag f├╝r bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi anl├Ąsslich des Internationalen Tags der Pflegenden. "Egal, wohin man schaut: Die Personalsituation ist eklatant schlecht", sagte Silke Steetskamp, Gewerkschaftssekret├Ąrin f├╝r Gesundheit und Soziale Dienste bei Verdi. Die Politik m├╝sse dringend f├╝r eine bedarfsgerechte Personalbemessung in allen Bereichen der Pflege sorgen.

An einer "aktiven Mittagspause" an der Unimedizin Mainz beteiligten sich nach Angaben einer Personalr├Ątin etwa 80 Besch├Ąftigte. "Nicht nur aus der Pflege", sondern auch aus anderen Bereichen, f├╝gte sie hinzu. Dar├╝ber habe sie sich sehr gefreut. Es sei wichtig, dass das Personal mehr Zeit f├╝r die Pflege der Patienten und auch f├╝r die Betreuung der Auszubildenden bekomme. Protestveranstaltungen gab es laut Verdi auch am SHG-Klinikum Idar-Oberstein, am Westpfalzklinikum Kusel, am Westpfalzklinikum Kaiserslautern, am Klinikum Worms, an der BG Klinik Ludwigshafen und am St├Ądtischen Krankenhaus Pirmasens.