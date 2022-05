Mainz 05 ohne Onisiwo und Widmer, Eintracht wie erwartet

Der FSV Mainz 05 muss im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt auf Karim Onisiwo und Silvan Widmer verzichten. Onisiwo, für den Marcus Ingvartsen als Sturmspitze agiert, fällt für das letzte Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Zehenprellung aus. Mittelfeldspieler Widmer ist erkrankt.

Die Hessen bestreiten ihre Generalprobe für das Europa-League-Endspiel gegen die Glasgow Rangers am kommenden Mittwoch in Sevilla dagegen in der momentan besten Besetzung. Lediglich die verletzten Martin Hinteregger, Jesper Lindström und Danny da Costa stehen Eintracht-Trainer Oliver Glasner wie angekündigt nicht zur Verfügung.